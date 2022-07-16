Как сообщает «НБН», пост соответствующего содержания дипломат опубликовал на своей странице в микроблоге в Twitter.

При этом политика возмутил тот факт, что Европе приходится больше платить за энергоресурсы, в то время как курс рубля уверенно крепчает.

«Идет подготовка седьмого пакета санкций. Кто этим интересуется? Евросоюз перечислил РФ намного больше средств на приобретение нефти, газа и угля, чем передал Украине в качестве помощи. Нефть дорожает, рубль крепчает. А некоторых все еще беспокоят «провокационные» ограничения, и это печально», — написал Линкявичус.

Напомним, что вчера, 15 июля, Европейская комиссия согласовала совместное предложения для нового пакета санкций с целью сохранить и укрепить эффективность шести пакетов предыдущих жестких санкций в отношении РФ. Согласно содержанию седьмого пакета, предусмотрен запрет на закупку золота из РФ. Также усиливается контроль над товарами, относящихся к категории двойного назначения и новейших технологий. В то же время новые меры должны способствовать усилению требований к отчетам по усилению мер для замораживания активов в Евросоюзе.