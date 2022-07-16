Как сообщает «НБН», соответствующее заявление во время вчерашнего обращения к украинцам озвучил глава государства Владимир Зеленский.

Он уверен, что Европа должна прореагировать на недавнюю серию ракетных ударов по украинским городам вводом жестких санкций.

«Вооруженные силы Украины непременно обеспечат свою часть ответа, оккупанты не будут спокойно проводить ночи. Мы уже проводим мероприятия по установлению всех виновных в ракетном ударе по Виннице. Мы приложим все усилия для наказания виновных за содеянное на национальном и международном уровне», — отметил Зеленский.

Напомним, что 14 июля по центральной части Винницы был нанесен ракетный удар. Оккупанты тремя ракетами ударили по гражданским объектам. Одна из вражеских ракет упала возле роддома, в результате чего возник пожар. Жертвами этой варварской атаки стали 22 человека, в том числе трое детей. За помощью к медикам обратились порядка 90 пострадавших. Также вчера вечером ракетному удару подвергся Днепр, по городу выпустили не менее трех ракет. В центре города начался крупный пожар, прямо на дорогах загорелись автомобили.