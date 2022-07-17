Как информирует «НБН», с таким заявлением выступила Ольга Совгия, являющаяся представителем украинского парламента в Конституционном суде.

«Имеющаяся на сегодняшний день информация свидетельствует о том, что представители «ОПЗЖ» подали апелляцию на решение, ранее принятое Восьмым апелляционным судом от 20 июня текущего года по делу П/857/8/22. Согласно ему партийная деятельность была запрещена, а все ее имущество перешло в государственную собственность», — пояснила она.

В то же время по словам Совгии, подобные жалобы рассматриваются членами Кассационного админсуда, который представляет собой часть Верховного суда, на протяжение месяца после того, как было открыто уголовное производство.

Одновременно с этим если решение было принято КАС Верховного суда в качестве суда апелляционной инстанции, он уже окончательное и его нельзя обжаловать в дальнейшем.

Как известно, деятельность в нашей стране партии «ОПЗЖ», известной своим пророссийским направлением, запрещена согласно закону Украины. Суд также принял решение, в соответствии с которым все имущество, принадлежащее этой политсиле, нужно передать под государственное управление.