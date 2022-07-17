Как сообщает «НБН», об этом в эфире «Еспресо» заявил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.

Известно, что в соответствии с недавно подписанным хозяином Кремля указом, Тихонова заняла должность сопредседателя Координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей. Эксперты уже успели предположить, что таким образом президент РФ начал постепенную подготовку ее на роль преемницы.

«Он не стал назначать ее на должность чиновницы, а назначил ее сопредседателем этого важного органа. Не стоит исключать, что Путин уже задумывается о вероятности назначения своей дочери преемницей», — предположил Денисенко.

Об Екатерине Тихоновой известно, что она родилась в Дрездене (Германия) 31 августа 1986 года. Выпускница МГУ, получила ученую степень кандидата физико-математических наук, является руководителем компании «Инопрактика». Знакомые Тихоновой отзываются о ней как о слишком непубличном и закрытом человеке, которая предпочитает быть незаметной для всех.

Ранее мы уже писали о том, что Путин якобы уже выбрал себе преемника.