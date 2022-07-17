Как информирует «НБН» со ссылкой на Welt, депутат, представляющая Свободную демократическую партию Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратились к немецкому канцлеру Шольцу, потребовав у последнего провести конференцию, чтобы в подробностях рассказать об уже оказанной, а также запланированной на будущее военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Политик заявила, что Шольцу следует как можно быстрее созвать «Национальную конференцию по вопросам Украинского государства».

Согласно ее словам, на данной встрече на уровне власти страны нужно будет согласовать дальнейшие шаги Берлина по предоставлению Киеву помощи.

В письме отмечается:

«Цель данного собрания должна заключаться в том, чтобы увидеть количество помощи для Украины от Германии. Это делается с целью инициирования следующих шагов в этом плане».

Согласно словам Штрак-Циммерман, война на территории Украинского государства находится в решающей стадии.

При этом она предупредила, что в то время, когда войска Украины мужественно стоят на страже своей страны, Российская Федерация продолжает действия к большим наступлениям.

Она убеждена, что многое в плане того, насколько долго ВСУ смогут защищаться от агрессии РФ, зависит именно от поддержки Берлина.

«Как следствие, правительство Германии должно сделать больше, чтобы помочь Украинскому государству одержать победу в этой войне. ФРГ обязательно должна взять на себя роль лидера и решительно двигаться вперед в этом плане», — подчеркнула депутат Бундестага.

Как известно, ранее Олаф Шольц анонсировал новые поставки вооружения для ВСУ.