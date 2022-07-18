В эфире «24 канала» оппозиционер рассказал, что у российского президента-агрессора Владимира Путина есть два «последних аргумента» в войне против Украины, информирует «НБН».

По словам Гудкова, в Кремле ходят случи о том, что глава Кремля не отказывается от идеи проведения всеобщей мобилизации в России как последнего ресурса для продолжения «спецоперации» в Украине. Также последним аргументом Путина может стать ядерное оружие.

Политик отметил, что болезненное возбужденное сознание лидера россиян находится в остром психопатическом состоянии. Поэтому диктатор тянется к «красной кнопке» и тяготеет к проведению всеобщего призыва в армию РФ, не боясь превратить войну в конвейер трупов и рабов. Он подчеркнул, что президент-агрессор откладывает эти темы, но не отказывается от них.

В то же время российский политолог Андрей Пионтковский предполагает, что Путин может давить на Киев, вынуждая его подписать новое соглашение с Россией. Эксперт объяснил, что диктатор может подать россиянам как «победу» в войне.