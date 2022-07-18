Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, заявило о том, что заменит Путина на посте главы государства «режиссер» войны в Украине Патрушев, информирует «НБН».

Журналисты утверждают, что именно секретарь Совбеза России определял цели вторжения на украинскую территорию, а после провала плана «спецоперации» пропал из виду, ведь ранее рассказывал на камеру об «успехах» оккупантов.

Российские элиты считают Патрушева влиятельным человеком, при этом спикер Путина Дмитрий Песков заявлял обратное. Собеседники иноСМИ охарактеризовали секретаря Совбеза РФ как регулярно пьющего, туго думающего настоящего силовика, лучшим представителем КГБ, в сознании которого Советский Союз не распался и живет в противостоянии России и США.

Источники издания также отмечают, что до переезда Путина в Москву, Патрушев был выше по должности и званию, завидуя стремительной карьере соратника. По причине ревности в последствии он сделал все, чтобы контролировать мысли и действия диктатора.

В то же время российские эксперты не исключают, что место Путина также может занять и сын Патрушева Дмитрий, который является министром сельского хозяйства.

Отметим, что генерал ВСУ Николай Маломуж рассказал, почему кремлевский диктатор регулярно проводит кадровые изменения в ВС РФ.