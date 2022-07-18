Зеленский высказался о дезинформации о массированном ракетном ударе захватчиков по нашей стране, которая напугала многих украинцев. По словам лидера нации, ежедневно люди портят свои нервы из-за растиражированных страшилок от должностных лиц РФ и рупоров Кремля, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал президента.

Глава государства отметил, что украинцы сами создают себе проблемы, когда доверяют сообщениям их любых анонимных источников. Он обратил внимание на то, что иногда это приобретает нездоровые формы, когда в Сети разлетаются «вбросы» из страны-оккупанта, преследующие одну цель – сопроводить информационным террором ракетные и артиллерийские удары по Украине.

По мнению Зеленского, иногда информационное оружие может сделать больше, чем обычное, поэтому граждане должны сознательно воспринимать любые сообщения и понимать их цель, чтобы не подыгрывать пропаганде Кремля.

Ранее в своем обращении Зеленский отреагировал на удары по Виннице и Днепру. Президент пообещал жесткий ответ российским захватчикам за обстрелы городов.