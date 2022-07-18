В интервью ВВС министр обороны заявил, что война в Украине, развязанная Российской Федерацией, действительно может закончиться до конца года. Однако для осуществления такого сценария необходима слаженная помощь западных союзников и ужесточение санкционного давления на экономику страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам Резникова, ранее западные государства не спешили предоставлять помощь Украине, поскольку верили в возможность захвата Киева россиянами «за три дня» и сомневались в обороне нашей страны. Все изменилось после того, как иностранные союзники осознали, что победа Украины – реалистичный план, соучастником которого захотел стать Запад.

Глава Минобороны отметил, что синхронизация помощи партнеров с контратаками ВСУ и усиление антироссийских санкций позволят закончить войну до конца года и освободить украинские территории по состоянию на 23 февраля.

Ранее Резников прокомментировал слухи о том, что Украина торгует оружием, которое получает от Запада. Министр объяснил, почему у нашей страны нет причин заниматься контрабандой.