В интервью Forbes Кулеба рассказал, что мирные переговоры Украины и страны-оккупанта сотоятся лишь в одном случае – когда российские оккупанты прекратят атаковать наши города и покинут поле боя после поражения, информирует «НБН».

Глава МИД Украины обратил внимание на то, что в Москве время от времени говорят о мирных переговорах, но ничего не делают, чтобы запустить этот процесс.

Дипломат отметил, что на сегодня статус мирных переговоров – удары захватчиков по украинским городам и штурмовые действия путинских войск на Донбассе.

По словам министра, россияне постоянно повторяют о том, что их задачи со дня полномасштабного вторжения в нашу страну не изменились. Кулеба отметил, что их цель – уничтожить украинцев, что они регулярно демонстрируют вместо того, чтобы показать готовность к переговорному процессу.

Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что на сегодня нет никаких мирных переговоров по вине государства-агрессора и нет никаких встреч на эту тему. Кроме того, диалог с Москвой привязан к ситуации на фронте.

«Я всем партнерам говорю простую вещь», — подчеркнул Кулеба, отметив, что за стол переговоров россияне должны сесть после военного поражения, в противном случае Кремль будет говорить на языке ультиматумов.

Ранее советник главы МВД объяснил, почему кремлевский диктатор спешит сесть за стол переговоров с украинской стороной именно сейчас.