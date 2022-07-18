Анализируя ситуацию на фронте и внешнеполитическую ситуацию на своем YouTube-канале Жданов заявил, что заседание российских депутатов было организовано для успокоение внутреннего электората страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам эксперта, на деле собрание в Госдуме РФ стало «большим пшиком». На заседании был снят с должности главы корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, награжден орденом рупор Кремля Владимир Соловьев, а также решались внутренние вопросы.

Жданов считает, что это собрание продемонстрировало то, что президент-агрессор «сдувается». Заседание было необходимо для умиротворения российского электората, чтобы к руководству страны не поступали вопросы о длительности войны.

Для этой цели была проведена инспекция российских войск главой Минобороны страны-оккупанта Сергеем Шойгу. Эксперт отметил, что довольно странно выглядел приезд человека, который никогда не служил в армии, а сейчас ставит военные задачи на фронте.

Напомним, что российский оппозиционный политик назвал два «последних аргумента», которые может использовать Путин, если увидит, что его «спецоперация» в Украине провалилась окончательно.