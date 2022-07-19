Как информирует «НБН» со ссылкой на опубликованное в Телеграм Арестовича видео, 18 июля советник Ермака заявил, что Российскую Федерацию «прикончит отсутствие будущего».



По убеждению Арестовича, путинскому режиму осталось «полтора, максимум два года». При этом он подчеркнул, что западные аналитики допустили ошибку, недооценив запас прочности экономики Российской Федерации. При этом они переоценили действенность экономических ограничений, введенных Европой.

В ходе интервью «Лучшему радио Израиля» Алексей Арестович высказал мнение относительно того, что раскол в Российской Федерации начнется с представителей элиты.

Также эксперт добавил, что существует один фактор, который мог бы запустить государственный переворот на территории Российской Федерации:

«Смерть Владимира Путина может привести к государственному перевороту, а также тому, что народ выйдет на улицы. Далее начнутся попытки сепарации».

Ранее Алексей Арестович рассказал о том, имеет ли он проблемы из-за своей популярности.