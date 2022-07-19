Президент-агрессор отправился с рабочим визитом в Иран, который остается один из немногих союзников Российской Федерации на международной арене. Известно, что эта поездка связана с необходимостью закупки страной-оккупантом военных дронов для войны в Украине, информирует «НБН».

Галлямов в публикации на своей Facebook-странице выразил мнение о том, что у Путина могут быть другие цели визита в Тегеран. По мнению политолога, Иран – лучшее прибежище для главы России и его окружения. Именно в эту страну может эвакуироваться кремлевская элита, если на родине станет «очень горячо».

Политтехнолог напомнил, что лидер россиян – осторожный человек, который обязательно позаботится о «запасном аэродроме». Эксперт подчеркнул, что Исламская Республика Иран может стать для правящего класса страны-оккупанта чем-то вроде Аргентины для нацистских преступников или Ростова для банды беглого в РФ экс-президента Украины Виктора Януковича.

Отметим, что в РФ начинает спадать милитаристский угар в обществе. Российский политик провел соцопрос, который продемонстрировал самый низкий показатель поддержки «спецоперации» Путина с начала вторжения армии РФ в Украину.