В эфире программы «Популярная политика» расследователь рассказал, что за почти пять месяцев «спецоперации» РФ в Украине, глава страны-агрессора так и не решил вопрос с аннексией Херсонской и Запорожской областей, информирует «НБН».

Грозев предполагает, что Путин не давал приказ аннексировать южные украинские регионы. По словам расследователя, на это указывает слив противоречивой информации относительно оккупированных территорий приближенными к российскому лидеру.

Журналист отметил, что в вопросе аннексии южный украинских областей диктатору ничего не известно, ведь он не определился, что будет делать с оккупированными регионами. За насильственное присоединение захваченных территорий Херсонщины и Запорожской области выступают «ястребы» — воинствующие российские элиты, однако есть и те, кто предлагает отказаться от этой идеи.

Расследователь подчеркнул, что такие инсайды он получает от людей, которые находятся на расстоянии «одного рукопожатия» с властями страны-агрессора. Он добавил, что даже приближенные к Путину не могут сказать ничего конкретного о его планах на Юг Украины.

Напомним, что в мае в Совете Федерации намекнули на присоединение трех захваченных регионов Украины к РФ с помощью фейковых референдумов.