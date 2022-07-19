Инцидент с соратником Путина оппозиционный журналист считает фейком. Он отметил, что Кремль так и не подтвердил информацию о попытке отравления Патрушева, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По мнению Яковенко, с секретарем Совбеза Российской Федерации ничего не произошло. Несмотря на то, что Патрушев влиятелен в окружении кремлевского диктатора, он никому не мешает.

Журналист предполагает, что это какая-то провокация и украинцы однозначно не причастны к этому. Вероятно, слухи о покушении на Патрушева распространились из ФСБ РФ, которая персонально охраняет президента-агрессора и приближенных к нему. Спецслужбе нужно доказывать свою необходимость, кроме того, ФСБ часто отчитываются за задержание «шпионов», в частности среди ученых.

Отметим, что один из Telegram-каналов сообщил, что Патрушеву стало плохо, когда он вернулся домой с работы. Соратника Путина спасли охранники, которые оперативно вызвали медиков. Врачи якобы обнаружили в анализах секретаря Совбеза РФ синтетический яд.

Западные СМИ предполагают, что Патрушев займет место Путина. Американское издание рассказало, какую роль он сыграл в войне против Украины.