Руководитель МИД Украины ответил на вопрос почему до сих пор наше государство поддерживает дипломатические отношения с Беларусью, несмотря на то, что это государство считает Россию «братской» страной и предоставляет оккупантам свою территорию для осуществления обстрелов нашей территории, информирует «НБН» со ссылкой на Forbes.

По словам Кулебы, дипломатическая связь с Белорусским государством будет существовать до тех пор, пока эта страна не решится на прямое участие в войне против Украины на стороне российских захватчиков.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Республика Беларусь – соучастница военных преступлений, однако разрыв официальных отношений с этим государством произойдет в случае откровенного вторжения ВС РБ на украинскую территорию.

Ранее Кулеба сделал громкое заявление о мирных переговорах с россиянами и рассказал, что он говорит всем иностранным партнерам нашей страны по этому вопросу.