На фоне отстранения от должности главы СБУ Ивана Баканова президент сообщил важную новость о спецслужбе. Зеленский пообещал украинцам провести кадровую ревизию Службы безопасности, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.

По словам лидера нации, сейчас решается вопрос об увольнении 28 сотрудников спецслужбы на разных должностях. Основанием для кадровых изменений Зеленский назвал неудовлетворительные результаты работы этих должностных лиц.

Отметим, что массовые чистки происходят и в окружении кремлевского диктатора. СМИ обратили внимание на ситуации с самоубийствами, отставками, арестами и увольнениями среди приближенных к Владимиру Путину. Журналисты предположили с чем связан ряд загадочных инцидентов с друзьями президента-агрессора.