Как информирует «НБН» со ссылкой на обнародованное на официальном сайте ВРУ сообщение, глава государства подал в Раду представление на увольнение генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

В Верховную Раду документ о согласии на увольнение украинским президентом Венедиктовой с поста генпрокурора был подан сегодня, девятнадцатого июля. Известно, что данный проект Постановления был отправлен на рассмотрение Комитета, а также руководству.

Буквально на днях стало известно о том, что Верховный главнокомандующий Вооружеными силами Украины Владимир Александрович Зеленский отстранил от рабочих обязанностей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, а также генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

Также сегодня Зеленский дал обещание провести массовую чистку в Службе безопасности Украины.