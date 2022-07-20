В интервью «Украинскому радио» чиновник призвал украинцев не совершать действия, которые навредят нашей стране и в будущем непосредственно самим соучастникам таких преступлений, информирует «НБН».

Данилов посоветовал жителям оккупированных территорий вести себя вежливо с россиянами, однако не сотрудничать с ними. Если кто-то согласится работать на врага и любым способом помогать ему в этой войне, его не ждет ничего хорошего после прихода украинской армии.

Секретарь СНБО подчеркнул, что коллаборанты ответят за действия, которые они совершили против государства и его жителей, согласно законодательству Украины.

Ранее чиновник высказался о том, как Вооруженные силы Украины будут деоккупировать территории нашей страны. Данилов заверил, что все захваченные регионы освободят от россиян, однако есть определенные нюансы.