Опоздания давно стали неотъемлемой частью делового этикета частью лидера россиян. Путин может позволить себе задержаться на несколько часов даже на самых важных встречах и мероприятиях. Однако недавно сам диктатор оказался в ситуации, где он был вынужден ждать прибытия важной персоны, информирует «НБН».

Заставил главу России понервничать его турецкий коллега накануне встречи в иранской столице. Путин прибыл первым на место переговоров и в одиночестве около минуты ждал Эрдогана.

Соответствующие кадры, которые сняло новостное агентство правительства Турции Anadolu, опубликовал Telegram-канал «Сталингулаг». На видео заметно, что президент-агрессор явно не в восторге от того, что его заставляют ждать. Улыбка, с которой диктатор вошел в помещение, сползла с его лица, он топтался на месте, опускал голову вниз и странно шевелил губами.

С появлением турецкого лидера Путин протянул руку для рукопожатия, которую продержал несколько секунд, поскольку Эрдоган не спешил его приветствовать.

«Томится в ожидании Эрдогана. Насколько это чувство для него новое, можно судить по мимике», — иронизирует видео автор Telegram-канала.

Путин испытал унижение и по прибытии в столицу Туркмении. Всех лидеров-участников Каспийского саммита в аэропорту встречали с хлебом-солью, а также вручали им цветы. Однако кремлевского диктатора лишили почестей, реакцию которого запечатлели на видео.