В интервью изданию «НВ» глава ОПУ объяснил, что Украине очень важно остановить вооруженную российскую агрессию до холодов и не входить с войной в зиму, информирует «НБН».

По словам Ермака, в противном случае путинские войска после холодного времени года будут иметь больше времени на укрепление своих позиций, что затруднит ВСУ освобождение захваченных территорий. По этой причине россияне стараются затягивать войну, однако Украина не должна дать оккупантам возможность окопаться.

Отметим, что американские аналитики Института изучения войны заявили, что страна-агрессор делает все возможное, чтобы затянуть боевые действия в Украине. Эксперты констатировали, что армия Путина находится в плачевном состоянии и для нее есть преимущества в таком ходе войны.