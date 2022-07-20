Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК», об этом Путин заявил во время встречи в Иране. В частности, он отметил, что российские войска отошли от столицы Ураины «чтобы создать условия для переговоров» с Украинским государством.

Помимо того Владимир Путин обвинил власти Украины в том, что они якобы не выполняют стамбульские соглашения. При этом он почему-то не сказал, о каких именно соглашениях идет речь.

Так, глава Кремля отметил, что так как в Киеве не желают придерживаться обязательств, он не намерен проводить встречу с гарантом Конституции Украины Владимиром Зеленским.

Дословно из заявления Путина:

«Чтобы появились необходимые условия, чтобы процесс переговоров срушился с места, войска России отошли от центра Украинского государства, из столицы этой страны. Но киевские власти не захотели выполнять эти условия, хотя они были уже почти достигнуты. Естественно, конечный результат зависит не от посредников. Он полностью зависит от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые соглашения. Сегодня мы все видим, что у властей Киева такого желания нет».

Ранее журналист Грозев высказал мнение относительно того, готов ли Владимир Путин к аннексии южной части Украины.