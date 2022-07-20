В среду, 20 июля, на пресс-конференции в Тегеране Путин заявил, что Россия готова способствовать украинскому зерновому экспорту. Однако Москва будет оказывать помощь в вывозе продовольствия из Украины при выполнении условия Кремля, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс».

Кремлевский диктатор заявил, что Российская Федерация будет содействовать экспорту украинского продовольствия, если Соединенные Штаты Америки снимут санкции, которые ограничивают вывоз российского зерна. Он отметил, что если Америка хочет улучшить ситуацию на мировом рынке, они отменят запретительные меры.

Общаясь с представителями СМИ днем ранее, 19 июля, Путин продолжил давить на европейские страны в газовом вопросе. Российский лидер предупредил, что вскоре могут уменьшиться поставки «голубого топлива» в Европу, объяснив ситуацию с турбинами «Северного потока».