В эфире программы Фейгина на YouTube Арестович акцентировал внимание на болезненном виде и странном поведении президента-агрессора на встрече с главой Турции, информирует «НБН».

Политик отметил, что на фотографиях Путин выглядит как «жалкий, облезлый старик». Правозащитник отметил, что диктатор еле ходит, однако многие заявляют, что это преувеличение и все с президентом в порядке.

Советник руководителя ОПУ пошутил, что глава Российской Федерации специально «тренировал хромоту, скрючивание кистей и подворачивание ног», чтобы они с Фейгиным обсудили его в эфире.

Российский оппозиционер считает, что у Путин страдает от синдрома Кушинга, а также имеет проблемы с позвоночником, из-за чего «ходит в полуприседе». Правозащитник предполагает, что у диктатора могут быть и заболевания без внешних проявлений.

Отметим, что общественность обратила внимание не только на походку лидера россиян, но и на инцидент перед встречей президентов РФ и Турции. Эрдоган заставил ждать Путина, который славится своими опозданиями на важные мероприятия, что вызвало серьезный дискомфорт у диктатора.