Как информирует «НБН» со ссылкой на Украинскую правду, в своем заявлении Джон Корби, координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций, которое он озвучил во время брифинга, отметил, что Москва буквально начала объявлять свои «условия и правила» аннексии, как это было в случае с Крымским полуостровом.

Дословно из заявления Корби:

«Мы видим весьма значительный массив доказательств из разведывательных и открытых источников относительно того, что государство-агрессор Россия намерена осуществить попытку аннексии других украинских земель, можно сказать, «объявляя свои правила и условия» аннексии, как это было с Крымом».

При этом он поспешил отметить, какой будет реакция Штатов на воплощение Путиным такого сценария:

«Если Российская Федерация все же воплотит в жизнь собственные намерения по аннексии украинских территорий, то ответ со стороны Соединенных Штатов Америки будет весьма жестким и очень быстрым. С таким мнением согласны и наши партнеры. На Россию будут наложены дополнительные экономические ограничения, и эта страна превратиться еще в большего изгоя, нежели есть сейчас. Мы никогда не сможем признать никакие аннексированные Российской Федерацией территории».

Кроме того он добавил, что по всей видимости Киев сможет отвоевать территории Украины, которые временно оккупировала страна-агрессор Российская Федерация.