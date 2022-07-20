Как информирует «НБН», об этом в комментарии «Украинской правде» рассказали источники в правоохранительных органах, партии «Слуга народа», а также в Офисе президента Украины.

Так, сообщается, что украинского гражданства могут быть лишены украинский бизнесмен Игорь Коломойский, один из лидеров запрещенной в Украине политической силы, разделяющей режим Путина «ОПЗЖ» Вадим Рабинович, а также действующий руководитель территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан.

Издание также отмечает, что они по состоянию на текущий момент не смогли добиться официального подтверждения информации, что указы о лишении гражданства этих лиц уже подписаны.

Ранее мы писали о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский сделал заявление о судьбе ПриватБанка.