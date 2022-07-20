Как информирует «НБН», некоторые детали об этом Зеленский рассказал в Телеграм.

Глава государства подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день для украинцев название HIMARS стало уже почти родным. Раньше подобное наблюдалось с Javelin или NLAW, как «Стугна» или «Нептун».

Согласно убеждению президента Украины, следующим должно быть название современных систем ПВО. Украина постоянно запрашивает их у своих партнеров. Согласно словам украинского лидера, власти страны ни одного дня не прекращали работать над тем, чтобы получить весьма эффективную ПВО.

Дословно из заявления Зеленского:

«Мы имеем некоторые договоренности относительно поставок Украине ПВО. Даже есть некоторые успехи в этом плане, что позволяет уничтожать часть ракет. Но нам нужна совершенно другая скорость, а также масштаб защиты».

Но, при этом Зеленский добавил, что все зависит не так от нас, как от решений, которые будут приниматься на политическом уровне в ключевых столицах.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что согласно словам Алексея Данилова, Владимир Зеленский распорядился освободить всю территорию Украины.