В интервью латиноамериканскому телеканалу Globo украинский президент заявил, что он не поддерживает позицию главы Бразилии, поскольку, по его мнению, нельзя быть где-то посередине или нейтральным в войне, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Лидер украинцев напомнил о периоде Второй мировой войны, когда многие лидеры также заняли нейтральную позицию, что позволило фашизму поглотить половину Европы, продвигаться дальше, а после захватить всю эту часть света.

Глава государства отметил, что нельзя быть посредником в вопросе полномасштабного нападения страны-агрессора на Украину. Зеленский подчеркнул, что это не война между РФ и Украиной, а война Российской Федерации против украинского народа.

Ранее украинский лидер призвал мировое сообщество создать Специальный трибунал после того, как российские войска нанесли ракетный удар по Виннице. Зеленский заявил, что ни одна террористическая организация не позволяла себе такую дерзость, как страна-агрессор.