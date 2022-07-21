Во время выступления на Форуме безопасности в Аспене глава ЦРУ заявил, что у разведывательного ведомства Соединенных Штатов Америки нет никакой информации о том, что кремлевский диктатор болен, информирует «НБН» со ссылкой на «Крым.Реалии».

По словам Бернса, ходит много слухов о здоровье российского лидера, однако похоже, что с состоянием Путина все в порядке. В то же время директор ЦРУ отметил, что его слова не являются официальным суждением американской разведки.

Отметим, что в СМИ регулярно появляются материалы о том, что Путин страдает от серьезного недуга, утверждают, что глава Российской Федерации тяжело болен и некоторые эксперты.

На днях журналисты вновь заговорили о проблемах со здоровьем президента-агрессора после его встречи в Тегеране с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Представители массмедиа обратили внимание на его походку.

Странные телодвижения главы Кремля обсудили советник руководителя ОПУ Алексей Арестович и российский оппозиционер Марк Фейгин. Они не сомневаются, что у Путина есть ряд серьезных диагнозов.