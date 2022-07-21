Министр обороны США Ллойд Остин и спикер Госдепа Америки Нед Прайс прокомментировали высказывание главы внешнеполитического ведомства РФ об изменении «географических задач» в войне. Лавров заявил, что государство-оккупант нацелилось не только на территории ОРДЛО, информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.Новости».

Глава Пентагона в ответ на расширение целей Москвы в «спецоперации» напомнил, что США всегда знали, что у Путина большие амбиции по Украине, несмотря на его неоднократные заявления о якобы заинтересованности только Донбассом.

«Лавров только что подтвердил это», — констатировал Остин, добавив, что слова дипломата могли стать сюрпризом разве что для россиян, которых диктатор обманывал все это время.

Спикер Государственного департамента США рассказал, что на днях Вашингтон предупреждал, что РФ готова аннексировать новые территории Украины, а заявление российского дипломата свидетельствует о том, что Кремль идет в этом направлении.

Прайс добавил, что Лавров обвинил Киев в том, что он еще до полномасштабной войны отказался от мира с Россией. Спикер Госдепа подчеркнул, что это ложь, поскольку страна-оккупант закрыла дверь для дипломатического урегулирования конфликта.

Отметим, что Лавров озвучил истинные намерения Кремля в войне. Глава дипломатического ведомства заявил о намерении РФ «освободить» не только Донбасс, но и другие украинские территории.