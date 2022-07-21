Политик высказался в своем Telegram-канале, отметив, что «четыре направления» Лукашенко приближают его к весьма мрачному будущему. Подоляк объяснил, что Путин жаждет прямого участия Беларуси в войне против Украины, поскольку он не хочет оказаться под трибуналом в одиночестве, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, каждый день «спецоперации» приближает РФ к неизбежному болезненному поражению. Страна-оккупант потеряла репутацию, будущее, осталась без друзей и поддержки. Россия получила статус международного изгоя и государства-террориста. Политик убежден, что Кремль не хочет наслаждаться проигрышем в одиночестве, поэтому единственный выход – «замазать кровью» союзника.

Подоляк отметил, что Беларусь – это не только «патриарх», который руководит страной 28 лет, но и тысячи людей, которые желали лучшего своей стране, но были вынуждены бежать от диктатуры.

Представитель ОПУ добавил, что не от Лукашенко, а от белорусов зависит то, каким их государство войдет в историю, и им никогда не поздно сделать правильный выбор, поддержав Украину.

Ранее Подоляк рассказал, как Путин может выбить опору из-под режима Лукашенко, втянув белорусского диктатора в войну против нашей страны.