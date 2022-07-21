В своем Instagram-аккаунте лидер украинцев опубликовал видеообращение к соотечественникам, в котором заверил, что все сообщения о его госпитализации являются дезинформацией, информирует «НБН».

Зеленский предстал перед объективом камеры в своем кабинете, дав понять, что он продолжает работать. По словам президента, за фейком о его госпитализации стоят спецслужбы страны-агрессора. Он подчеркнул, что «так крепко, как сейчас» он себя не чувствовал никогда, кроме того, в таком же состоянии находятся и 40 миллионов его сограждан.

Глава государства подчеркнул, что он уважительно относится к пожилому возрасту, однако 44 года – это не 70 лет. По всей видимости украинский лидер сравнил свой возраст с возрастом кремлевского диктатора Владимира Путина, который в этом году отметит семидесятилетие.

Отметим, что средства массовой информации и эксперты регулярно поднимают тему проблем со здоровьем у президента Российской Федерации. В информационном пространстве активно распространяются случи о том, что Путин страдает от тяжелого заболевания, вероятно борется с онкологией. В связи с этим, директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил, располагает ли разведка Соединенных Штатов данными о том, что состояние российского лидера серьезно ухудшилось.