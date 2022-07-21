Психиатр заявил, что глава Кремля похож на Адольфа Гитлера, однако у Путин опаснее, поскольку он владеет ядерным вооружением. Украине и Западу нужно действовать в отношении российского диктатора очень осторожно, ведь он действительно может нажать на «красную кнопку», информирует «НБН» со ссылкой на The Insider.

Феллон подчеркнул, что президент-агрессор думает, как и нацистский лидер, однако он представляет большую угрозу, ведь не известно, найдутся ли в его окружении люди, которые уберут руку диктатора с «красной кнопки».

Профессор объяснил, что у психопатов нет психоза, но они готовы на все, чтобы добиться своих целей, не имея рамок дозволенного. Диктатор не проявляет открыто свою злость и агрессию, вместо этого он ищет слабые места жертвы, чтобы надавить на них.

Если загнать такого психопата в угол, ситуация выйдет из-под контроля, он найдет самые изощренные способы для защиты, поэтому важно не действовать слишком резко. Лучшая тактика в борьбе с главой РФ – постоянное постепенное давление, которое заставит его допустить ошибку.

Психиатр напомнил, что после военного поражения Гитлер назвал немцев недостойными жизни, провал Путина в Украине может спровоцировать ядерную войну. Если радикальными действиями выбить почву из-под ног лидера россиян, он будет готов убить всех.

Президент РФ ждет, что Украина сделает неверный шаг, в ответ на который он нанесет самый сокрушительный удар за всю войну и напуганное общество страны-агрессора его в этом поддержит.

По словам эксперта, Западу нужно показать, что он не остановится в борьбе с главой Кремля. Диктатору нужно дать понять, что он способен подтолкнуть союзников Украины к моменту, когда его сотрут с лица земли.

Ранее психолог рассказала о детских травмах и комплексах любовницы Путина Алины Кабаевой, из-за которых она связалась с диктатором.