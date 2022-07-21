В интервью Forbes глава МИД Украины признался, что слышал сомнения о том, что нашей стране удастся получить статус кандидата в члены Евросоюза, информирует «НБН».

По словам Кулебы, нашим дипломатам за неделю до принятия соответствующего решения ЕС поступали сигналы о том, что у Украины статуса кандидата не будет и им нужно управлять ожиданиями граждан в вопросе вступления в международную организацию.

«Пацаны, вы там осторожно!» — говорили представителям Украины. Он отметил, что, несмотря на плохой прогноз, наши дипломаты все же добились необходимого результата.

Руководитель внешнеполитического ведомства сравнил евроинтеграцию с работой фермера. Он отметил, что земледельцам нужно трудиться ежедневно, точно также Украине стоит «пахать огород» — утверждать законы и постановления Кабинета министров.

Дипломат добавил, что помимо работы нашего государства в направлении членства в организации, также и Евросоюз должен сделать со своей стороны ряд шагов.

Также в интервью Кулеба ответил на вопрос, почему Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Республикой Беларусь. Он озвучил главный фактор для прекращения официальных отношений с этим государством.