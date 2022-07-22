В эфире национального телемарафона Грозев объяснил, что скрытой мобилизации в Российской Федерации недостаточно для продолжения войны против Украины, однако граждане государства-оккупанта не готовы к полной мобилизации, информирует «НБН».

По словам журналиста, все выступления президента-агрессора за последние недели – попытки спасти свою репутацию, поскольку невозможно набрать нужное количество людей в армию без проведения всеобщего призыва, что не примет российское общество.

Расследователь утверждает, что Путин официально не объявляет призыв военнообязанных, поскольку даже зомбированное население РФ не хочет этого. Кроме того, тысячи родителей оккупантов сообщают об исчезновении или смерти их детей. Граждане не готовы платить такую большую цену, о которой диктатор их не предупреждал.

Путин всячески пытается компенсировать потери своих войск, понимая, что без мобилизации невозможно продолжать «спецоперацию», так как эти ресурсы не бесконечны. Грозев убежден, что эта проблема вызывает у главы государства панику.

Отметим, что недавно Путин распорядился создать добровольческие батальоны в каждом регионе РФ. Президент надеется, что таким образом он сможет увеличить численность своей армии. Аналитики Института изучения войны рассказали, какие условия службы в добробатах предлагают россиянам.