В интервью AFP белорусский диктатор заявил, что его страна де-факто признала «народные республики» захваченного россиянами Донбасса и аннексию Крымского полуострова, а в официальной части этого процесса «не было необходимости», информирует «НБН» со ссылкой на «БЕЛТА».

По мнению самопровозглашенного президента, официальное признание ОРДЛО и «присоединение» Крыма к России, «ничего бы не добавило» этим регионам, и он не видит в этом смысла, однако при необходимости он подпишет соответствующий указ. Также политик выразил готовность помочь в восстановлении этих территорий и продолжать сотрудничество с Донецком, Луганском и Крымом.

«Надо будет – признаем», — заявил нелегитимный президент РБ, в очередной раз подчеркнув, что обсуждение этого вопроса – «болтовня».

Кроме того, Лукашенко нашел объяснение и тому, что белорусская армия не принимает прямого участия в войне против Украины. По словам диктатора, он не может «что-то добавить» к «спецоперации» РФ, поскольку у страны-агрессора достаточно людей, чтобы воевать.

«Мы там просто не нужны сейчас», — резюмировал самопровозглашенный белорусский лидер.

В то же время руководитель Кабинета представителей Тихановской считает, что Вооруженные силы Беларуси могут вступить в войну. Он рассказал, какие признаки свидетельствуют о такой угрозе для Украины.