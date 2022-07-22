В интервью «НВ» болгарский журналист заявил, что Гиркин имеет «крышу» в российском ГРУ, а также поддержку среди силовых групп страны-агрессора. Именно наличие защиты «сверху» позволяет боевику открыто выражать недовольство тем, как командование армии Путина руководит «спецоперацией» в Украине, информирует «НБН».

Грозев подчеркнул, что бывший главарь «народной республики» оккупированного Донбасса критикует не саму войну, а то, как ведет ее Кремль.

Террорист постоянно призывает российское руководство к радикальным действиям, например, к всеобщей мобилизации россиян, жалуется на провальную стратегию войны Генштаба РФ, критикует главу Минобороны Сергея Шойгу.

По всей видимости, экс-офицер ФСБ транслирует такое же мнение о «спецоперации» определенных групп в ГРУ. Становится понятно, что в самой структуре есть разногласия и Гиркин представляет интересы части силовиков, поэтому они позволяют ему жестко высказываться о руководстве страны и командовании оккупантов.

Отметим, что боевик регулярно прогнозирует поражение путинским войскам в Украине, кроме того, нелестно высказывается о перспективах военного столкновения России с НАТО.