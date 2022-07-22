На форуме безопасности в Аспене в США глава эстонской разведки выразил мнение о том, что просчеты российского лидера в войне против Украины происходят по одной из двух причин, информирует «НБН» со ссылкой на ERR.

Марран полагает, что в стратегическом плане главе Кремля не удастся выполнить свою первоначальную цель – захватить столицу Украины и большую часть этой страны.

По его словам, провал «спецоперации» происходит потому, что диктатор не прислушивается к тому, что ему говорят советники и разведка РФ, либо ему предоставляют лживые сведения о войне.

Начальник внешней разведки Эстонии отметил, что для российского лидера Украинское государство – мессианская вещь. Путин ведет «крестовый поход», не прислушиваясь к своему окружению, или ему подают ложную информацию о ходе боевых действий.

Отметим, что американский историк озвучил пять вероятных сценариев окончания российско-украинской войны. Эксперт рассказал, как могут развиваться события, проанализировав биографию Путина.