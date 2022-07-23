Как информирует «НБН» со ссылкой на обнародованное Ермаком в социальной сети «Твиттер» сообщение, глава ОПУ озвучил мнение, что может стать эффективными гарантиями безопасности для Украины при таком поведении России.

Дословно из сообщения Ермака:

«Государство-агрессор Российская Федерация нанесла ракетные удары по Одессе. Буквально накануне было подписано соглашение о вывозе с украинских портов нашего зерна, а уже сегодня российские захватчики бьют по порту в Одессе. Это является российской дипломатической дихотомией».

Согласно словам Андрея Ермака, российская власть систематически создает продовольственный кризис. Она делает все для того, чтобы люди страдали.

Напоследок Андрей Ермак подытожил:

«Продолжается террор голодом. Мировое сообщество немедленно должно действовать. Наиболее лучшие гарантии пищевой безопасности – это эффектные экономические ограничения в отношении Российской Федерации, а также больше оружия для Украинского государства».

Ранее мы уже писали о том, как на ракетный обстрел Россией Одессы отреагировало Министерство иностранных дел Украины.