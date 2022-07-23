Как передает «НБН», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналистам The Wall Street Journal.

Глава государства отметил, что в Москве не хотели проводить дипломатические переговоры, а Владимир Путин в течение трех лет просто игнорировал его телефонные звонки.

«Он сюда пришел, без разговоров, начал убивать людей, 12 миллионов были вынуждены переселиться, а сейчас он утверждает, что Украина отказывается от переговоров. На самом деле они совершают убийства, целые города разрушены, приходят к нам, а затем говорят: «Нужно договориться». Но с кем они будут говорить? С камнями? Нельзя смыть пролитую кровь, мы не позволим, чтобы они это сделали», — сказал Владимир Зеленский.

Также он подчеркнул, что на договоренности со страной-агрессором не согласится и украинское общество.

При этом гарант Конституции добавил, что в Киеве отдали бы предпочтение невоенному способу освобождения украинских территорий, но «нам приходится иметь дело, с кем имеем».

«Они ничего не поймут, пока им не разобьют лицо», — уверен Зеленский.

Ранее у Владимира Зеленского озвучили конкретные условия по мирным переговорам с Россией.