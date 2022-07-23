Как информирует «НБН», в своем видеообращении Зеленский отметил, что стороны обсуждали вопросы безопасности, а также оборонное сотрудничество Украинского государства и Соединенного Королевства.

Дословно из сообщения Владимира Зеленского:

«Мы провели разговор с большим другом нашей страны Борисом Джонсоном. В первую очередь мы обсудили безопасность, а также сотрудничество в сфере обороны. Сейчас мы в ожидании нового пакета военной поддержки. Отношения между нашей страной и Соединенным Королевством имеют общие ценности. И какой бы ни была ситуация на политическом поле, связь между нашими странами и обществами будут только усиливаться».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Зеленский рассказал, когда он согласиться на мирные переговоры с Российской Федерацией.