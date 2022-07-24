Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, один из кандидатов на главу Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, бывший канцлер Казначейства Риши Сунак заявил, что он является аутсайдером в борьбе со вторым кандидатом, главой внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс.

Известно, что Сунак был лидером во всех раундах голосовании в числе депутатов от политической силы. Но это было только до того момента, пока количество кандидатов было больше двух человек.

При этом, по всей вероятности, Лиз Трасс получит лидерство среди двух сотен тысяч членов правящей партии. И, в конце концов, ими будет избран победитель.

Примечательно, что опрос YouGov говорит о том, что среди членов Консервативной партии, который был опубликован двадцать первого июля, Лиз Трасс опережает Сунака на двадцать четыре пункта.

В итоге Риши Сунак заявил:

«Не стоит сомневаться в том, что я являюсь аутсайдером».

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сделала свой прогноз относительно войны в Украине. Согласно ее словам, войска государства-оккупанта Российской Федерации падут раньше, чем то ожидается.