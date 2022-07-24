Как сообщает «НБН» со ссылкой на 24 канал, такую точку зрения озвучил российский адвокат и правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, глава правительства Венгрии взамен этого должен был «достаточно конкретно поддерживать Путина в вопросе войны». Фейгин уверен, что, с точки зрения российской власти, Украина является «наконечником западного копья», а также стремится убедить все мировое сообщество, что «Киев становится проектом антироссии».

«Значит, попади под влияние Запада? Но вот только Запад почему-то не забирал чужие территории, не совершал жестокие убийства детей в Буче и предоставляет финансовую помощь. Так почему Украина не должна выбирать Запад в качестве своего союзника? Кого же ей выбрать? Москву, где у всех морды в виде задниц?», — задался вопросом Фейгин.

В то же время правозащитник подчеркнул, что именно венгерские власти систематически выступают против введения санкций в отношении России. Также Будапешт активно лоббирует поставки в европейские страны энергоносителей из страны-агрессора.