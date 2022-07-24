Как сообщает «НБН», об этом пишут авторы материала издания The Times.

Отмечается, что Джонсон полностью уверен в возможности Консервативной партии одержать победу на будущих выборах.

«Согласно его расчетам, приход к власти какого-либо политика может привести к катастрофе, и что по истечение нескольких лет после фиаско консерваторов по итогам всеобщих выборов, нам удастся вернуться опять сюда, чтобы найти кого-то очень динамичного и опять поставить партию у власти. Джонсон уверен, что именно он и станет тем самым человеков», — убежден один из источников.

Кроме того, в статье сказано, что избиратели уже успели раскритиковать тех консерваторов, по инициативе которых Джонсона лишили власти. Этот факт может сильно повлиять на результаты следующих выборов в британский парламент. В свою очередь, по словам помощников Джонсона, он покидает свою должность и всячески пытается показать, что не все его дела доведены до конца.

Следует напомнить, что британское правительство Борис Джонсон возглавил в 2019 году вместо Терезы Мэй. Однако 7 июля этого года ему пришлось заявить об отставке.