Как информирует «НБН», то, чем занимается политическая сила «Батькивщина» во время войны, показала на своей странице в социальной сети «Фейсбук» лидер партии Юлия Тимошенко.

Дословно из сообщения, обнародованного парламентарием:

«На пути к нашей победе не останавливаемся ни на день! Еще одна укомплектованная самым необходимым «скорая» двинулась со двора партийного офиса «Батькивщины» на передовую. Также мне представился уникальный случай познакомиться с настоящей Героиней, Ириной Комлевой – медиком Черниговского пограничного отряда. Ей обязаны жизнью десятки наших воинов. С первых дней вторжения Ирина находилась в эпицентре боевых действий, вывозила наших раненых под вражескими обстрелами. Низкий поклон вам, наши бесстрашные Берегини! И пусть возникает поменьше поводов использовать ваши «скорые» по назначению».

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула всего за несколько дней собрал сумму в шестьсотмиллионов гривен для приобретения для нужд ВСУ беспилотных ударных аппаратов «Байрактар». Однако турецкая сторона, увидев такое единство нашего народа, решила предоставить эти БПЛА, которые должны были приобрести за собранные деньги, бесплатно.