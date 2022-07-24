Как информирует «НБН», в своем сообщении бывший украинский лидер написал следующее:

«Уже восемь лет прошло, а помню все, как и сейчас. Тогда начальник Генштаба Виктор Муженко доложил мне, что украинская армия подняла флаг над городским советом Лисичанска. В тот же день, 24 июля, от российских террористов были освобождены пески. В этот момент ждали все мы. И это вышло. Произошло благодаря блестящей работе Вооруженных сил Украины, добровольческих батальонов и Нацгвардии».

Ситуация в Лисичанске в наши дни

Говоря о ситуации в Лисичанске в настоящее время, бывший украинский президент заявил:

«К сожалению, в 2022 году в эти населенные пункты снова пришла война. Сейчас Лисичанск находится под российской оккупацией, а поселок Пески враг ежедневно засыпает смертоносными снарядами. Но мы без боя не сдадимся. Верим в наши ВСУ. Они обязательно отвоюют каждый украинский город, поселок, село. И украинский флаг снова развевается над всеми населенными пунктами. Остановили врага в 2014-м – победим теперь!».

Напомним, ранее еще один влиятельный политик, депутат ВРУ Юлия Тимошенко рассказала, чем занимается ее политическая сила во время войны РФ против Украины.