Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, изначально Лавров заявил, что Россия не имеет «никаких предубеждений» на счет переговорного процесса с Киевом. Но после таких своих слов он начал угрожать свержением «режима Киева».

На высказывания Лаврова незамедлительно отреагировал советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака – Михаил Подоляк. В частности, он заявил, что подобные заявления главы МИД РФ являются «классической российской шизофренией».

Так, говоря о соглашении, подписанном в Стамбуле относительно экспорта украинского зерна, глава МИД РФ заявил, что Москва не против «возобновления переговорного процесса по более широкому кругу вопросов». Однако, как он отметил, это не зависит от Кремля.

Но после таких своих слов Лавров отметил, что Российская Федерация намерена свергнуть власть Украины, которая была избрана демократическим путем.

Дословно из заявления главы МИД России:

«Мы весьма сострадаем украинскому народу, нам жаль его. Украинцы заслужили гораздо лучшего. Нам очень жаль историю Украины, которая рушится на наших глазах. Также нам жаль всех тех, кто поддался государственной пропаганде режима Киева. Также нам жаль тех, кто поддерживает киевский режим, который имеет целью то, чтобы Россия стала вечным врагом Украины. Но народы РФ и Украины продолжат жить вместе. Мы в обязательном порядке поможем украинцам избавиться от режима, который является полностью антинародным и антиисторическим».

На такие слова Лаврова отреагировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, заявив:

«Сделанное Лавровым заявление во время встречи с представителями государств-членов Лиги арабских государств является хорошим напоминанием относительно того, почему не стоит летом передвигаться без головного убора под солнцем. Это классическая шизофрения РФ. Когда ты утром говоришь, что желаешь сесть за стол переговоров, а вечером, что ты хочешь избавиться от антинародного режима Киева».

При этом Подоляк дал совет Лаврову, чтобы тот «случайно сам не оказался на помойке истории».

Напомним, ранее США уличили во лжи Путина относительно целей России в Украине.