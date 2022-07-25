Глава Германии считает, что война кремлевского диктатора Владимира Путина против Украины – война против единства европейских стран. Штайнмайер призвал Европу не позволять разделять ее и разрушать ее большую работу, информирует «НБН» со ссылкой на Spiegel.

По словам немецкого президента, речь идет не только об украинской территории, а о защите и отстаивании европейских ценностей, ради чего нужно принять серьезные неудобства.

«Готовы ли мы к этому?» — призвал Штайнмайер европейские страны подумать об этом.

Президент ФРГ отметил, что Европа сталкивается с этим вопросом сегодня и продолжит в ближайшем будущем.

Ранее глава Германии заявил, что после завершения войны в Украине мир вступит в новую эру и должен будет переориентироваться по трем направлениям.