В интервью «Радио Свобода» политолог констатировал, что глава Кремля проиграл и никогда не сможет отмыться от ярлыка слабака, лузера и террориста, информирует «НБН».

Галлямов отметил, что Путин будет бороться с репутацией проигравшего, что по-настоящему ему угрожает. Политтехнолог подчеркнул, что роль промахнувшегося Акеллы диктатора не устроит, он попытается изменить невыгодный имидж, но ему это не удастся.

Экс-спичрайтер главы Кремля отмечает, что в следствие этого политические позиции президента-агрессора будут слабеть и сейчас он подходит близко к краю пропасти. Эксперт считает, что сейчас возрастают шансы на то, что российские элиты выступят против него.

По мнению Галлямова, глава России – «бизнесмен, а не самурай», по этой причине Путину рано или поздно придется прогнуться и проиграть. Политолог сомневается, что диктатор ради достижения своих целей способен совершить самый безумный шаг – не дрогнув шагнуть в могилу.

Ранее политтехнолог прокомментировал визит Путина в Иран. Галлямов уверен, что поездка президента РФ в Тегеран связана не только с покупкой боевых дронов для оккупантов.