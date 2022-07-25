Соответствующую информацию сообщила британская газета The Telegraph. Анонимный собеседник издания рассказал, что Джонсон намерен приехать в Украину, прежде чем он оставит свой кабинет на Даунинг-стрит, информирует «НБН».

Вероятно, британский премьер нанесет визит уже в ближайшее время, поскольку свой пост он оставит уже в сентябре. В частности, свой приезд он обсуждает с Зеленским.

Собеседник издания подчеркнул, что Джонсон чувствует бремя ответственности за то, что он был самым большим поклонником украинского президента. По этой причине британский политик не может уйти, не убедившись, что мир будет прикрывать Зеленского. Джонсон надеется увидеть украинского лидера до того, как он покинет пост главы правительства Соединенного Королевства.

Ранее СМИ сообщили, что в будущем Джонсон вновь намерен занять кресло премьер-министра Великобритании. Кроме того, граждане соединенного Королевства уже подвергли критике консерваторов, которые отстранили от власти главу правительства.